Brudd i lønnsforhandlingene for finansansatte

– Vi valgte å bryte forhandlingene da arbeidsgiverne viste liten vilje til å forhandle om innretningen på rammen i oppgjøret. Avstanden ble for stor, sier leder Vigdis Mathisen i fagforeningen Finansforbundet.

Hun sier at de opplevde en rigid holdning under forhandlingene onsdag og torsdag til hvordan oppgjøret skulle fordeles innenfor en ramme på 5,2 prosent.

– Det var stor uenighet om hvor mye av lønnsrammen som skulle gis til alle sentralt eller via lokal pott i bedriftene. Finans Norge ville ha mest mulig til lokale lønnsoppgjør. Det var uakseptabelt i en tid med høy prisvekst og renteoppgang, sier Mathisen.

Samtidig vil det bli varslet plassoppsigelse for 20.000 ansatte i finans – i hovedsak i bank og forsikring. En eventuell streik vil tre i kraft i begynnelsen av juni.

Handel og Kontor bryter også

Også LO-forbundet Handel og Kontor har brutt forhandlingene.

– Vi opplever liten forhandlingsvilje hos arbeidsgiverne. Da må vi få hjelp fra mekleren, sier forbundsleder i HK og forhandlingsleder, Christopher Beckham,

– Vi ønsket at mest mulig av potten skulle fordeles sentralt, det ønsket ikke arbeidsgiver, legger han til.

Finans Norge: – I tråd med frontfaget

Finansforbundet organiserer rundt 50 prosent av de ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter, mens Handel og Kontor/Fagforbundet (LO) organiserer 3 prosent, ifølge Finans Norge.

– Vårt tilbud om sentralt tillegg var i tråd med frontfagsoppgjøret og etterfølgende oppgjør i privat sektor. Vi er skuffet over at Finansforbundet har valgt å bryte forhandlingene. Samtidig må vi konstatere at partene trenger bistand fra Riksmekleren for å løse dette, sier forhandlingsleder og arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad i Finans Norge.

Dato for mekling hos Riksmekleren er ennå ikke satt.