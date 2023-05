Ingen skadd i sprengningsulykke i Horten

– Vi har ikke funnet noen skadde, og ingen er savnet, sier operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt til NTB.

Nødetatene fikk melding om sprengningsuhellet i forbindelse med anleggsarbeid på Karljohansvern i Horten klokken 11.28.

– Vi og de andre nødetatene gikk rundt området for å få oversikt. Ingen personer er savnet. Vi ble deretter dimittert, sier brannmester Jardar Aftret.

Han sier at sprengstein falt ned i et stort område på rundt et mål. Politiet ble ferdig med arbeidet på stedet rundt klokken 14.

En stein på rundt én kubikkmeter landet på taket av et bygg. En annen mindre stein har landet rundt 140 meter fra anleggsområdet. Egenvekten på stein er cirka 2,5 tonn per kubikk, ifølge Teknisk Ukeblad.

Arbeidstilsynet er varslet og politiet vil etterforske hendelsen.