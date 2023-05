Statsforvalteren åpner tilsyn i Kragerø-saken

Begge døde av lungebetennelse og de ble funnet døde hjemme andre juledag.

– Vi velger å se nærmere på oppfølgingen fra både Kragerø kommune og Sykehuset Telemark HF, sier fagsjef Linda Endrestad, i Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, til VG.

Ambulansepersonell skal ha besøkt kvinnene fem dager før de ble funnet døde, men de reiste igjen uten å ta dem med seg, ifølge NRK.

– Fra Sykehuset Telemark HF har vi allerede mottatt en egenrapport, men vi vil også som tilsynsmyndighet ta stilling til om det har vært lovbrudd, sier Endrestad.

Hun legger til at de venter på opplysninger fra kommunen før vi beslutter om rapporten er tilstrekkelig som oppfølging fra vår side.

Obduksjonsrapportene viser at begge døde som følge av lungebetennelse. Det opplyser seksjonsleder Liv Berit Nesland ved Kragerø Politistasjon, til Kragerø Blad Vestmar. Hun sier også at politiet utelukker at noe straffbart har funnet sted.