Norske tollere gjorde over 10.000 beslag av alkohol i 2022

I alt gjorde norske tollere 10.215 beslag av alkohol som ble forsøkt smuglet inn, melder P4-nyhetene. Tallene er hentet fra Tolletatens årsrapport.

Det er en solid økning fra pandemiårene 2020 og 2021, da det ble gjort henholdsvis 6.784 og 7.752 beslag.

Selv om alkoholbeslagene ikke er like høye som i årene før pandemien, tror grensedirektør, Heidi Vildskog i Tolletaten at tallene kan ta seg opp om de får kontrollert flere reisende.

– Nå har vi en bemanningssituasjon som gjør at vi er nødt til å prioritere andre kritiske oppdrag som å kontrollere russiske fiskebåter i nord i tillegg til at vi har etablert oss på Svalbard. Så uten økning i bevilgningene tør jeg ikke å love at vi når de samme tallene, sier hun.