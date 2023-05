Assanges kone: – Skuffet over Norge

Stella Assange er advokat og menneskerettsaktivist, og hun bidrar selv i forsvaret av ektemannen.

– Julian har vært fengslet i et halvt tiår. Dette kan ikke fortsette, sa Assange til NTB i Oslo på pressefrihetens dag onsdag.

Under besøket deltok hun blant annet på et arrangement i regi av Norsk Pen. I tillegg møtte hun norske politikere på Stortinget.

Krigshandlinger i Irak

Siden 2019 har Julian Assange befunnet seg i et høysikkerhetsfengsel i Storbritannia. Den britiske regjeringen har godkjent at han kan utleveres til USA, hvor han risikerer 170 års fengsel for spionasje.

Bakgrunnen for saken er at WikiLeaks i 2010 offentliggjorde hemmelige dokumenter om USAs krigføring i Irak. Også et videoopptak av to journalister som ble drept i et amerikansk helikopterangrep, ble publisert.

– Julian ble fengslet fordi han publiserte sann informasjon, sa Stella Assange på arrangementet til Norsk Pen.

Hun mener USAs forsøk på å rettsforfølge ektemannen i praksis bidrar til å innskrenke pressefriheten over store deler av verden.

Ingen kritikk

Så langt har norske myndigheter vært forsiktige med å uttale seg om saken. Da Storbritannias regjering ga grønt lys til utlevering i fjor sommer, ønsket ikke utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) å kritisere britene.

Stella Assange sier det er dypt skuffende at Norge ikke har kommet med en tydelig uttalelse om fengslingen av ektemannen.

– Dette er ikke i tråd med Norges posisjon i verden som en forsvarer av menneskerettigheter og pressefrihet.

Gjentatte ganger er Norge kåret til landet i verden med størst pressefrihet. Stella Assange mener det følger et ansvar med denne posisjonen.

Bodde på ambassade

Fjorårets britiske utleveringsgodkjenning ble anket, men domstolen High Court har ennå ikke avgjort om det blir en ny ankesak.

Stella Assange tror en avgjørelse kan komme snart. Blir det ingen ankesak, kan ektemannen bli utlevert til USA i løpet av kort tid.

Før Julian Assange ble pågrepet, befant han seg en årrekke på Ecuadors ambassade i London, hvor han hadde søkt tilflukt. Før dette var han ettersøkt for angivelige seksuelle overgrep i Sverige – en sak som mange år senere ble droppet.

Påtalemyndigheten i USA avviser at Assange kan anses som journalist og mener i stedet at han er skyldig i datatyveri og spionasje.