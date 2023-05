Equinor: Justert resultat på 12 milliarder dollar i første kvartal 2023

– Equinor leverte god inntjening og kontantstrøm på tvers av selskapet og er en sikker og stabil leverandør av energi til Europa, sier konsernsjef i Equinor Anders Opedal om tallene for første kvartal 2023.

– Vi har strategisk fremdrift, optimaliserer olje- og gassporteføljen med kjøpet av Suncor Energy i Storbritannia og fortsetter med målrettet letevirksomhet, fortsetter han.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,130 millioner fat per dag for første kvartal. Det er en oppgang fra 2,106 millioner fat per dag i samme kvartal 2022.

Selskapet foreslår et utbytte på 0,9 dollar per aksje, til sammen 17 milliarder dollar.