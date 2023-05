AUF-lederen: – Jeg håper jo at vi får et landsmøte der vi diskuterer mest mulig politikk

– Jeg håper jo vi får et landsmøte der vi diskuterer mest mulig politikk, da. Det kommer i hvert fall vi i AUF til å gjøre. Så hvis alle andre vil diskutere noe annet, så kommer vi til å kjøre på med vårt, sier AUF-leder Astrid Hoem til NTB.

Hun har pekt ut målet om å bruke 1 prosent av statsbudsjettet på bistand, anerkjennelse av Palestina og styrket skolehelsetjeneste som viktige saker for ungdomspartiet på Aps landsmøte, som starter torsdag.

Stiller seg bak innstillingen

I voksenpartiet har valget av ny partiledelse skapt mye rabalder i opptakten til møtet.

AUF-lederen sitter selv i valgkomiteen, som har pekt på Kjersti Stenseng som partisekretær og Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som nestledere.

– Jeg har jo vært med å levere den enstemmige innstillingen fra komiteen. Jeg er veldig stolt av at Jan-Christian og Tonje står på den som nye nestledere, sier Hoem.

Hun vil ikke kommentere striden rundt Helga Pedersen, som søndag trakk sitt kandidatur som partisekretær, med påfølgende bråk.

– Jeg tenker at før hvert valg der du skal velge tillitsverv, så er det også naturlig at det er diskusjon. Men så håper jeg at det på landsmøtet vil handle om den politikken vi skal vedta, sier Hoem.

Sosialdemokratiske løsninger

På programmet for landsmøtet står blant annet diskusjoner om nivået på velferdsytelser og strømpolitikk.

– Vi håper at partiet skal lytte til oss på forslagene vi har sendt inn til landsmøtet. Jeg tror det blir gøy, sier AUF-lederen.

Hun er tydelig på at meningsmålinger på 15–16 prosent er krisetall for Arbeiderpartiet.

– Og så tenker jeg at vi har et ansvar alle sammen for å gjøre jobben for at vi hever oss. Og det handler jo egentlig mest om å utvikle politikk. At vi nå også vedtar er ny politikk som gjør at folk får troen på sosialdemokratiske løsninger.

– Skal gjøre vår del av jobben

Hoem lover at AUF kommer til å gjøre sin del av jobben for å løfte partiet.

– Nå har vi akkurat vært rundt og besøkt nesten alle norske skoler, snakket med unge, foreslått forslag og sørget for at både regjeringen og partiledelsen blir utfordret på ny politikk.

Hun opplever ikke at folk der ute skriker etter mer Høyre-politikk.

– Det handler bare om at vi er nødt til å levere, og være tett på folk. Og når velgere forlater oss, så må vi ikke tenke at det er velgerne det er noe feil med, men gå inn i oss selv.