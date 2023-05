Norge solgte mindre sjømat i april – men tjente likevel godt

– For sjømatnasjonen Norge er det positivt at verdien av eksportproduktene fortsetter å øke, men veksten i april skyldes utelukkende en valutaeffekt. Målt i euro falt eksportverdien over 5 prosent og i dollar 3,7 prosent, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer i en pressemelding.

I april i år eksporterte Norge sjømat for 12,9 milliarder kroner. Økningen er på 1,6 milliarder kroner, eller 14 prosent.

Chramer sier det er en svak norsk krone som drar verdien på eksporten opp.

Lavest siden 2007

– Den nedadgående trenden med volumfall fortsatte også i april.

I måneden som var ble det eksportert 160.000 tonn norsk sjømat ut i verden. Tallet tilsvarer likevel det laveste eksportvolumet i en aprilmåned siden 2007. Den gang ble det eksportert 125.000 tonn.

– Den nedgående trenden gjaldt blant annet ørret, kolmule og flere hvitfiskarter, mens volumet for laks står på stedet hvil sammenlignet med samme måned i fjor, forklarer Chramer.

I april utgjorde eksporten fra havbrukssektoren, slik som laks og ørret, 78 prosent av den totale verdien. Kun en gang tidligere har denne andelen vært høyere. Det var i august 2016.

Sterk vekst for reker

– Ukraina har over mange år vært et stort konsummarked for fryste skallreker, og selv om landet er preget av krig og uroligheter, er det likevel behov for sunne og lettvinte proteiner som reker.

Ukrainsk import førte til en god eksportmåned for reker, både volum- og verdimessig. Norge eksporterte 978 tonn reker til en verdi av 80 millioner kroner i april, og verdien økte med 19 millioner kroner. Det tilsvarer 32 prosent i fjor.

Verdivekst til USA og Kina

Danmark, USA og Kina var de tre markedene som hadde størst verdivekst i april. Ifølge Chramer er en økt verdi på laks fellesnevneren for dem begge.

– Mens Danmark er et stort foredlings- og transittmarked, er det konsumet som gir vekst i USA og Kina. Til USA ser vi at norsk laks får god drahjelp av redusert tilførsel fra andre produsentland. I Kina øker konsumet sterkt etter gjenåpningen av samfunnet, noe som norsk laks nyter godt av, sier Chramer.