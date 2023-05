Gjerningsperson pågrepet etter Atlanta-skyting



Den antatte gjerningspersonen etter en skyteepisode på et helsesenter i Atlanta i USA ble pågrepet natt til torsdag norsk tid. En kvinne er drept og minst fire andre kvinner er såret.

Politiet har pågrepet en 24 år gammel mann, som de mistenker står bak skytingen. Hendelsen fant sted i bydelen Midtown, der det er mange kontorer og butikker, onsdag.

Eksplosjoner hørt i flere ukrainske byer

Eksplosjoner ble hørt i Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer i natt, ifølge lokale myndigheter og medier. Det ble også hørt eksplosjoner i byene Zaporizjzja og Odesa.

Både i Kyiv og Zaporizjzja melder militæradministrasjonene at de har benyttet luftvernet. I tillegg har flyalarmen gått i det meste av den østlige delen av landet, ifølge et kart fra myndighetene.

Brann i oljeraffineri i Russland, ifølge russiske medier

Deler av et oljeraffineri sør i Russland begynte å brenne etter at det ble truffet av et droneangrep, melder det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Ifølge Tass er det snakk om Ilskij raffineri som ligger i nærheten av havnebyen Novorossijsk på nordøstkysten av Svartehavet. Dette er ikke bekreftet fra uavhengige kilder, og ifølge Tass er det ukjent hvem som står bak.

Mann truet politiet med kniv i Mandal

To personer er pågrepet og kjørt i arresten etter at en biljakt endte med at en mann truet politiet med kniv på Kvås i Mandal. Ingen personer ble skadd i hendelsen.

Flere russebusser bortvist på Østlandet etter støy

Russen har skapt problemer både på Hadeland og i Enebakk i natt. Det overrasker ikke politiet.