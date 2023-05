Flere russebusser bortvist på Østlandet etter støy

– Vi fikk meldingen inn til oss klokka 2.13. Etter det har vi vært der i rundt 45 minutter, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Haagen Løvseth til NTB.

Totalt skal det ha vært cirka 30 busser i Hadeland.

– Bussene kommer fra hele Østlandet. Dette er en årlig greie. Utfordringen er at de flytter seg fra sted til sted, sier operasjonslederen.

Dette er andre natten på rad at russen skaper støy på Hadeland.

– De 15 bussene er bortvist og gitt et pålegg om å avstå fra støy i Innlandet i 24 timer. Etterfølger de ikke det kan de bli anmeldt. Vi har også andre former for sanksjoner som kan bli ilagt, sier operasjonslederen.

Også i Enebakk har russen funnet seg til rette i natt.

– Vi fikk gjentakende meldinger om musikkstøy ved Havaristen, så da valgte vi å reise ut dit. Det var fem busser som ble bortvist, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

Politiet var på stedet ved 4-tiden. Han forteller at dette er et klassisk samlingspunkt for russen.

– Dette er et gjentakende problem. Vi ser det vært år og det er jo klart at det ikke er noe trivelig. Jeg hadde ikke trivdes med å bli vekket midt på natta av det bråket, sier operasjonslederen.