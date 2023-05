Advokat Farid Bouras reiser til Pakistan for å bistå Arfan Bhatti

Det forteller advokat Farid Bouras i Advokatfirmaet Elden til Dagbladet.

Den 14. april i år ble Bhatti varetektsfengslet i Pakistan. Han reiste til Pakistan kort tid før Oslo-skytingen 25. juni 2022. Han er siktet for medvirkning til grov terror i forbindelse med skytingen. Zaniar Matapour (43) er siktet for selve skytingen. To mennesker ble drept og flere titalls ble skadd.

Bhatti selv nekter for å ha noe med saken å gjøre.

– Han har intet hastverk med å reise til Norge, og har motsatt seg utlevering. Han regner med å bli løslatt mot kausjon i Pakistan, og vil da arbeide for å motbevise den norske siktelsen, sier advokat John Christian Elden, som sammen med Farid Bouras er Arfan Bhattis norske forsvarere.

Både Elden og Bouras snakket med Bhatti før og etter rettsmøtet tirsdag.

– Han er i god form og klar til å kjempe mot det han kaller «uberettigede og falske anklager fra norsk politi og etterretningstjenesten», sier Elden til avisen.

Bhatti er foreløpig varetektsfengslet til 9. mai.