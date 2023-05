Den første uka i mai har foreløpig vært av det kjølige slaget over hele landet, men det er grunn til optimisme.

– Det er i hvert fall endringer i sikte. Vi har litt varmere luft på vei nærmere helga, og så får vi se hvor langt nordover det strekker seg, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander til NTB.

Både Trøndelag, Vestland og Østlandet kan øyne håp om ingen eller minimalt med nedbør i helga.

– Det blir ganske likt vær i disse regionene, med stigende temperaturer. Det er litt varierende hvor mye sol det blir, men det ser mest lovende ut på Østlandet, sier Borander hos Meteorologisk institutt.

Sør på Østlandet er det håp om 16–18 grader på det varmeste, mens Vestlandet og Trøndelag når 15 grader.

Trippelsesong i nord

I Troms og Finnmark ser det imidlertid mer usikkert ut. Her kan det bli brå skifter og nærmest tre sesonger på tre dager, ifølge prognosene.

– Fredagen fortsetter med snøbyger, særlig fra Lofoten-Vesterålen og nordover. Lørdagen blir mildere og starter med sludd og regn. Så kan det bli et opphold på siste del av lørdag, før det kommer en ny runde med nedbør søndag, før vi kan få vintervær igjen mandag, sier Borander.

Sørover i Nordland ser imidlertid helga bedre ut, med tørrere vær og sjanse for sol. Varselet indikerer at gradestokken passerer ti grader i deler av fylket.

Mindre sol i sør

Helt sør i landet ser helga også ut til å bli ganske tørr og fin, i hvert fall i starten.

– Det blir helt andre temperaturer her enn starten av mai har hatt så langt. Men Rogaland og Agder ligger litt på grensa av det høytrykket som kommer inn midt i landet, så de får ikke den samme hjelpen av sola som ellers. Søndag blir nok også skyet, med fare for regn, sier meteorologen.

Godt nytt for vårflommen

Selv om mange nok skulle ønske seg full vårvarme nå når 17. mai nærmer seg, har de lav temperatur også sine fordeler. På METs flomvarsel ligger farenivået på grønt for de neste dagene. Passe varmt og tørt vær gjør at snøen smelter i passe tempo for at elvene får tatt unna.

– Det er kjølig og dermed ikke noe akutt fare for skadeflom nå, sier flomvakt Tuomo Salloranta til NTB.

Han påpeker imidlertid at Østlandet og Sørlandet har mer snø i fjellene enn vanlig for årstida, så det kan fort slå om hvis varmen setter inn.

– På kort sikt ser det positivt ut, så vi får håpe det fortsetter å smelte i rolig tempo, sier han.