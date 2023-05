Støre møter Ukrainas president i Helsingfors i ettermiddag

Zelenskyj er invitert til møtet der Støre deltar sammen med Finlands president Sauli Niinistö, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Islands statsminister Katrin Jakobsdottir.

Møtet skal etter planen starte klokka 14.30 norsk tid, og det er varslet en felles pressekonferanse om lag klokka 17.

Toppmøtet dreier seg om de nordiske landenes støtte til Ukraina, i tillegg til nordisk samarbeid og sikkerhet.

– Vi er glade for at Ukrainas president vil møte alle de nordiske landene samlet. Norden har fra første stund støttet Ukrainas kamp for frihet og selvstendighet. Vi står sammen med Ukraina så lenge det er nødvendig, sier Støre i en pressemelding.

Godt voktet hemmelighet

Den ukrainske presidenten ble onsdag formiddag ønsket velkommen til Finland av president Niinistö. Senere i ettermiddag skal han møte statsministrene fra alle de fem nordiske landene.

Besøket i Finland var en godt voktet hemmelighet fram til den finske presidentens kontor slapp en pressemelding om saken kort tid før klokka 12 lokal tid.

De nordiske statslederne skal treffe Zelenskyj i et lukket nordisk-ukrainsk toppmøte. Dessuten skal Støre også treffe den ukrainske presidenten på tomannshånd i et bilateralt møte. Det er ikke kjent hva som er tema for møtet.

Besøket i Finland er det sjette besøket som Zelenskyj har gjort utenlands siden Russlands invasjon av Ukraina 24. februar i fjor.

Den 22. desember i fjor besøkte presidenten Washington og i en kort rundtur 8. og 9. februar besøkte han London, Paris og Brussel. I forbindelse med disse reisene har han også gjestet tre byer i nabolandet Polen.

Store pengesummer

Besøket i Helsingfors er også det første for Støre siden Finland ble del av Nato for én måned siden. Sveriges søknad er fremdeles ikke avklart, men sikkerhet og samarbeid i Norden er på agendaen sammen med landenes støtte til Ukraina.

Alle de nordiske landene har donert betydelige summer til Ukrainas krig mot Russland, både i form av militær støtte, men også humanitær hjelp. Norge, Danmark, Finland og Sverige har alle donert verdier for mellom 1 og 2 milliarder euro, mens det langt mindre landet Island har bidratt med omtrent 12 millioner euro, ifølge landenes egne opplysninger.

Norge opprettet i år det såkalte Nansen-programmet, som har en ramme på 15 milliarder kroner årlig, og som skal gå over flere år.

Kampfly

De siste ukene har spørsmålet om å donere kampfly til Ukraina blitt stadig mer aktuelt. Norge har blant annet mange utrangerte F-16-fly som er erstattet av nye F-35 jagerfly.

Da utenriksminister Anniken Huitfeldt besøkte Ukraina i forrige uke, gjentok landets utenriksminister Dmytro Kuleba ønsket om F-16-fly.

– Vi må slå Russland ned fra himmelen. Vi trenger F-16 fra våre allierte, sa Kuleba. Han sa videre til TV 2 at Ukraina forventer at Norge vil ta del i dette.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa i mars at landet vurderer å sende kampfly til Ukraina.