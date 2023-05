Støre til nordisk toppmøte om Ukraina

Finlands president Sauli Niinistö har invitert til nordisk toppmøte. På dagsordenen står aktuelle sikkerhetsspørsmål, nordisk samarbeid og landenes støtte til Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar sammen med de danske, svenske og islandske statsministrene.

Forsvarsministeren får rapport

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) skal få overlevert Forsvarskommisjonens rapport klokka 9.30 i Marmorhallen. Kommisjonen har vært ledet av tidligere justisminister Knut Storberget (Ap). Rapporten vil legge føringer for langtidsplanleggingen i Forsvaret.

Federal Reserve kommer med rentebeslutning

Etter et to dager langt rentemøte skal den amerikanske sentralbanken komme med beslutning om styringsrenta klokka 20 norsk tid. Etterpå holder sentralbanksjef Jerome Powell en pressekonferanse. I dag ligger renta i intervallet 4,75 til 5 prosent. Målet er å få bukt med høy inflasjon.

Dom ventes mot belarusisk aktivist

Det ventes dom mot den belarusiske demokratiaktivisten Roman Protasevitsj, som ble pågrepet på et fly i 2021. Han er tiltalt for å ha medvirket til å koordinere masseprotestene mot Aleksandr Lukasjenkos regime i 2020.

To storoppgjør i eliteserien

Tre kamper spilles i 17. og 18. serierunde i mennenes eliteserie i fotball, kamper som er flyttet fra sommeren for å legge til rette for norske lags deltakelse i europacup. Serieledende Bodø/Glimt tar imot Odd, mens det blir lokal- og bunnoppgjør i Møre og Romsdal når Molde tar imot Aalesund. Rosenborg møter Brann i et annet klassisk storoppgjør. Alle de tre kampene har avspark klokka 18.

Manchester City og Liverpool i aksjon

Manchester City fortsetter jakten på seriegull i Premier League i England når de møter West Ham, som ikke er helt ute av nedrykksstriden ennå. Liverpool møter på sin side Fulham. Begge kampene har avspark klokka 21.