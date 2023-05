En mann pågrepet etter at bil havnet på taket i Larvik

Meldingen om ulykken, som skjedde på Larviksveien ved Skillingsmyr, kom klokka 4.55 natt til onsdag. Ifølge Sørøst politidistrikt hadde bilen kjørt over et autovern og havnet på taket.

Det var ingen personer på stedet da politiet kom.

– Politiet mistenker at den totalskadde bilen på Larviksveien var stjålet rett forut for ulykken. Vi har kommet over fire mistenkelige fyrer i nærheten, hvorpå en av dem stakk fra stedet før vi fikk kontroll på dem, skrev politiet på Twitter kort tid senere.

Mannen som stakk, meldte seg senere for politiet, men så langt har politiet ikke sagt noe om hvem som ha kjørt bilen, skriver Østlands-Posten. Ved 9.30-tiden opplyser politiet at en av de involverte, mann i 30 årene, er pågrepet.

De tre andre er løslatt, ifølge NRK.

Alle fire er undersøkt på legevakt, det er ikke kommet meldinger om personskade.