Mann mistenkt for masseskyting i Texas pågrepet

Mannen som er mistenkt for å ha skutt fem av naboene sine fredag forrige uke i delstaten Texas i USA, ble pågrepet i natt i byen Cut and Shoot. Mannen, en 38-åring, sitter i varetekt i fengselet i Montgomery County og er siktet for drap, sier statsadvokat Todd Dillon i San Jacinto County.

Fem personer i alderen 9 til 31 år ble fredag i forrige uke skutt og drept, angivelig av 38-åringen som var naboen deres. Alle de drepte hadde trolig bakgrunn fra Honduras.

Våpenhvile på Gazastripen

I natt sa palestinske myndigheter at Israel og palestinske militante grupper har blitt enige om våpenhvile fra og med onsdag. Det skjer etter at spenningene på Gazastripen tilspisset seg etter at en palestiner døde etter sultestreik i et israelsk fengsel i går.

I går bombet Israel Gaza etter at militante palestinere avfyrte minst 30 raketter, ifølge hæren. Minst tre utenlandske arbeidere ble såret på en byggeplass i Sderot sør i Israel under rakettangrepene, én av dem alvorlig, ifølge helsepersonell.

Voldshendelse i Gjøvik – to til sykehus

To personer er sendt til sykehus for oppfølging etter en voldshendelse i en bolig i Hunndalen i Gjøvik kommune. En mann er pågrepet. Innlandet politidistrikt fikk melding om saken klokka 22.56.

– Per nå er to personer kjørt til Gjøvik sykehus for oppfølging av helse. Politiet har kontroll på en gjerningsperson, skriver operasjonssentralen. Senere ble den antatte gjerningsmannen formelt pågrepet. Skadeomfanget på de to fornærmede er uavklart, ifølge politiet.

Politiet ryddet E16 for russebusser

Anslagsvis 50 russebusser var i natt samlet ved Bruvoll på Hadeland. Flere sto på E16, og politiet jobbet med å få fjernet dem. Meldingen om de samlede russebussene kom rett før klokka 3.

– Mange russebusser har samlet seg, rasteplassen rommer ikke alle. Flere russ og busser står på E16. Kjør forsiktig, vi har ingen russ å miste, skrev Innlandet politidistrikt.

Sørloth involvert i scoring

Real Sociedads Alexander Sørloth var delaktig i ballvinningen som ga laget det første målet mot Real Madrid, som fikk én spiller utvist. Kampen endte 2-0.

Det første målet kom etter to minutter i andre omgang i seriekampen, som ble spilt i San Sebastián sent i går kveld. Sørloth presset forsvarer Éder Militão til å sende en dårlig pasning bakover i banen mot målvakt Thibaut Courtois, og Takefusa Kubo kunne sørge for 1-0 til hjemmelaget.