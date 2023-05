Voldshendelse i Gjøvik – to personer til sykehus

Innlandet politidistrikt fikk melding om saken klokka 22.56.

– Per nå er to personer kjørt til Gjøvik sykehus for oppfølging av helse. Politiet har kontroll på en gjerningsperson, skriver operasjonssentralen.

Senere ble den antatte gjerningsmannen formelt pågrepet. Skadeomfanget på de to fornærmede er uavklart, ifølge politiet.

Ifølge Oppland Arbeiderblad er det ikke noe som tyder på at flere personer er involvert i saken.

– Dette er snakk om et begrenset miljø, der det har foregått en uoverensstemmelse i dag og i kveld, sier operasjonsleder Frode Øverås til avisa.