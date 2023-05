Terrortiltalt 23-åring erkjenner straffskyld

Mannen erkjenner straffskyld for begge forholdene, sier hans forsvarer, advokat Farhad Shæriæti, til NRK.

Det var mandag i forrige uke det ble kjent at 23-åringen er tiltalt for oppfordringer til terrordeltakelse gjennom å publisere sju magasiner på nett i perioden juni 2021 til 31. mai 2022. Han er også tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen al-Qaida i samme periode.

Han ble pågrepet i Bulgaria 31. mai i fjor. Også hans yngre bror er siktet i saken.

Farhad Shæriæti sier at hans klient angrer dypt på det han har vært med på. Rettssaken mot mannen starter i Oslo tingrett 22. mai.

– Bakteppet for det som skjedde, kommer man tilbake til i domstolen. Ting er ikke så svart/hvitt som det kanskje virker som. Han ser fram til å møte opp i retten og forklare seg for domstolen, sier Shæriæti.

– Han er norsk statsborger, stolt av det, og han ønsker å komme tilbake til samfunnet så raskt som mulig.