Støre om styrking av Forsvaret

Regjeringen har varslet en pressekonferanse om styrking av Forsvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) deltar.

Energiministeren møter strømbransjen

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) skal i møte med flere selskaper i strømbransjen om inntektsrammereguleringen i kraftmarkedet. Han skal blant annet møte Elvia, Tensio, Arva, Lnett, Mørenett, Alta Kraftlag, Fornybar Norge, Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene. Møtet er klokka 16.

Kenyansk pastor møter i retten

Pastor Paul Mackenzi, som er leder for en kenyansk dødssekt, møter i retten. Over hundre tilhengere har trolig sultet seg til døde. Levningene av til sammen 90 mennesker er funnet på eiendommen til pastoren sør i Kenya. Han skal ha bedt sine følgere om å sulte seg til døde.

Rentemøte i den amerikanske sentralbanken

Federal Reserve i USA starter et to dager langt rentemøte. Rentebeslutningen kommer onsdag. Siden mars 2022 har den amerikanske sentralbanken satt opp renten fra 0,25 prosent til dagens renteintervall, som er mellom 4,75 og 5 prosent. Målet har vært å få bukt med inflasjonen, som har ligget skyhøyt over målet på 2 prosent.

Hoppetaukonkurranse «Hopp for hjertet»

Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer «Hopp for hjertet». 94.000 barn fra hele landet er med i løpet av de ti dagene med konkurransen for 4.-7. trinn. Det offisielle åpningsarrangementet er på Gudberg skole i Fredrikstad.

Bergensoppgjør i toppserien

I den sjuende runden i kvinnenes toppserie i fotball spilles det i kveld to kamper. Nummer to-plasserte Rosenborg har bortekamp mot Avaldsnes, og det er også duket for lokaloppgjør i Bergen når Brann tar imot Arna-Bjørnar. Begge kampene starter klokka 19.

Arsenal møter byrival Chelsea

Martin Ødegaard og Arsenal har én seier, tre uavgjort og ett tap på de fem siste kampene i den engelske toppdivisjonen og har havnet bak Manchester City i kampen om ligagullet. I dag klokka 21 møter laget London-rival Chelsea, som har en enda dårligere statistikk å vise til, med fire tap og én uavgjort på de fem siste kampene.