Hendelsen fant sted søndag.

I fengslingskjennelsen fra Romerike og Glåmdal tingrett framkommer det at mannen tok seg forbi et sperrebånd og inn på et vekslingsrom – før han gikk tett på en ansatt og sa «this is a robbery, give me money», skriver Dagbladet.

Det ble verken brukt vold eller våpen i forbindelse med ranet, men de ansatte skal ha oppfattet situasjonen som truende.

Nederlenderen har erkjent de faktiske forhold.