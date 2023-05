Bygningen begynte å brenne i 18-tiden, men brannen ble slukket etter kort tid. Likevel var bygningen totalskadd og ubeboelig i etterkant.

– Det vi kan si er at det fremstår som at det har tatt fyr i en seng inne på et rom. Vitneopplysninger tilsier at brannen er påtent. Politiet har i tillegg kontroll på en person som er involvert i saken, opplyser Gabriel Langfeldt hos politiets operasjonssentral til Nordstrands Blad.

Ingen personer ble skadd i brannen.