Etaten hadde lignende problemer også på søndag.

– Det er fortsatt noe ustabilitet ved innlogging på skattemeldingen og vi jobber med å løse det. Noen vil få feilmelding når de prøver å logge inn. Hvis du opplever treghet eller feilmelding kan du prøve å oppdatere siden eller prøve igjen senere, skriver pressevakt Erlend Fossbakken i en epost ti VG.

Fristen for levering av skattemeldingen var 30. april. Men siden dette var en søndag og fridagen 1. mai er en mandag i år, regnes det ikke som for sent om du leverer til og med tirsdag 2. mai.