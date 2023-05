Elleve døde i trafikken i april

Seks av personene mistet livet i Innlandet fylke. 28 mennesker har omkommet på norske veier så langt i år.

– Seks omkomne i Innlandet er et høyt antall trafikkdrepte på en måned i ett fylke, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen i en pressemelding.

– At to av ulykkene var med flere omkomne, forklarer antallet noe, men tragedien er alltid stor for dem som mister sine.

De seks som døde i Innlandet i april, omkom alle i møteulykker. Med sju døde på veiene så langt i år er Innlandet det hardest rammede fylket ved utgangen av april. Rogaland har seks omkomne hittil i år.