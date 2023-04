Mann er siktet for grov kroppsskade med døden til følge i Narvik

Siktedes advokat er Erling Kristoffersen Malm sier til NTB at mannen har samtykket til fengsling, men at han ikke erkjenner straffskyld.

Hans klient ble pågrepet fredag morgen, to dager etter funnet av avdøde. Lørdag ble han fremstilt for varetektsfengsling, siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

Politiet fikk medhold i fire ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud, hvorav to uker i fullstendig isolasjon.

– Han samtykket til fire uker, slik at politiet kan gjøre jobben sin. Ut over det er det for tidlig for meg å si noe, sier Malm til NTB.

Han utelukker ikke at vilkårene for fengslingen kan bli påanket.

– Fullstendig isolasjon er strenge vilkår. Han motsatte seg det. Det er ikke tatt stilling til om restriksjonene skal påankes, sier Malm.

Skader etter vold

Politiet fikk onsdag melding om at en mann i 60-årene var funnet død i sitt eget hjem i Narvik sentrum. En foreløpig obduksjonsrapport viser at avdøde hadde skader etter vold. Politiet ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å si noe om dødsårsak.

– På bakgrunn av observasjoner på stedet ble dødsfallet kategorisert som mistenkelig, og politiet innledet teknisk og taktisk etterforskning, opplyser politiadvokat Anders Jæger ved Nordland politidistrikt i en pressemelding søndag.

Ifølge politiet kjente den pågrepne og avdøde hverandre fra før.

Siktedes forsvarer ønsker ikke å kommentere den opplysningen.

Ber om tips

Etter at avdøde ble funnet, opplyste politiet til Fremover at han kan ha vært «død i en tid».

Jæger sier det er satt inn store ressurser i etterforskningen. Det lokale politiet får både bistand fra Kripos, og taktisk og teknisk bistand fra fagenheter i Nordland politidistrikt.

– Politiet ønsker å komme i kontakt med mulige vitner som har gjort observasjoner de tenker kan ha betydning for politiet, i området Oscarsborg/Amfi Bolagsgata i tidsrommet 15. april fra klokken 12:30 og påfølgende dager. Videre ønsker vi kontakt med andre som har opplysninger i saken, sier Jæger.