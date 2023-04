I en pressemelding lørdag ettermiddag skriver politiet at de kan bekrefte at mannen som ble funnet på en parkeringsplass ved Løkenåsen skole i Lørenskog fredag kveld, er drept.

De sier de nå har sikker identitet på fornærmede, som er en mann i 20-årene bosatt i et annet politidistrikt.

– Vi jobber med å kartlegge fornærmedes bakgrunn og tilknytning til Lørenskog og andre taktiske og tekniske etterforskningsskritt med nødvendige ressurser, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye.

Ingen pågrepet

Til NTB sier politiinspektøren at politiet per nå ikke har noen mistenkte i saken.

– Det er ingen konkrete mistenkte akkurat nå. Men jeg vil samtidig understreke at det ikke er noen grunn til at innbyggere i Lørenskog skal føle seg utrygge, sier Reinholdt-Østbye.

Politiet jobber nå med å kartlegge om det finnes overvåkingsmateriale i området.

– Vi jobber med et stort videoprosjekt som vi håper kan si noe om bevegelsene i området fredag ettermiddag og kveld, sier politiinspektøren.

Politiet jobber fortsatt med å undersøke om avdøde ble drept på parkeringsplassen der han ble funnet, eller om han ble fraktet dit etter sin død.

Nettavisen har vært i kontakt med pårørendes bistandsadvokat, Monica Melgård, som opplyser at hun ikke har vært i kontakt med de pårørende ennå og derfor ikke ønsker å kommentere saken.

Blir obdusert

Politiet er nå ferdige med de tekniske undersøkelsene på stedet, og avdøde vil bli sendt til obduksjon. En foreløpig rapport ventes klar i løpet av neste uke.

Mannen som ble funnet død var i 20-årene. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det er for tidlig per nå å si noe detaljert om dødsårsak eller hva som har skjedd på stedet, sier Reinholdt-Østbye.

Han sier det per nå ikke er tatt noen beslag i saken. Årsaken til at politiet mener å være sikre på at det dreier seg om et drap, er funn på stedet.

– Det er basert på tilbakemeldinger fra kriminaltekniske undersøkelser og det patruljen kunne se da de kom dit i går kveld, sier politiinspektøren.

Politiet ønsker fortsatt tips og observasjoner knyttet til bevegelser av personer og kjøretøy i området ved Løkenåsen skole, på parkeringsplassen ved fotballbanen, i tidsrommet fredag 28. april klokka 15–20.

Andre drapssak i april

Drapssaken er den andre i Lørenskog denne måneden. 6. april ble en kvinne funnet drept i en leilighet i Lørenskog sentrum. En mann i 30-årene ble pågrepet dagen etter og siktet for drapet. Han nekter straffskyld.

Ordfører Ragnhild Bergheim i Lørenskog sier fredagens drapssak gjør inntrykk.

– Det gjør selvsagt inntrykk når en person blir funnet død utendørs, i nærheten av boliger og en skole. Foreløpig har jeg ikke mer informasjon enn det som står i avisene. Det er viktig å holde seg rolig og la politiet gjøre jobben sin, sier hun til Romerikes Blad.