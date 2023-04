Brannvesenet slukker brannen fra to retninger, opplyser politiet på Twitter.

Det er snakk om at et område på 100 meter brenner. Slik det ser ut nå er det ikke fare for spredning eller at noen bygg rammes av brannen, melder politiet.

Brannen oppsto ved Bjørntvedtvegen i Skien lørdag formiddag.

– Vi varsler nå naboer som ligger i faresonen til gressbrannen, sier innsatsleder på stedet Arnhild Saubrekka Holmlimo til Varden.

Det blåser ifølge politiet kraftig og brenner godt.

Det er et hus like i nærheten av der det brenner, men huset skal ifølge Varden være ubebodd.