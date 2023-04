Politiet mener barnehagebrann i Stavanger var påsatt

I en oppdatering sent fredag kveld skriver politiet at de har sikret spor fra stedet som understøtter teorien om at brannen var påsatt.

Noen ungdommer ble sett løpende fra stedet etter brannen.

– Noen av ungdommene som ble sett løpende vekk, er avhørt som mistenkt og knytter seg til handlingen, skriver politiet.

De meldte først om brannen ved 20-tiden fredag, og det var flammer på barnehagens tak. Disse slukket politiet selv, ifølge Sørvest politidistrikt.

– Sak er opprettet og etterforskes videre, skriver politiet.