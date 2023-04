Prinsesse Ingrid Alexandra i russedress Foto: Kongehuset / NTB Foto: Kongehuset / NTB

Ingrid Alexandra går nå siste året på Elvebakken videregående skole i Oslo, og fredag ble ferske bilder av henne i russedress offentliggjort.

– Kjære russ. I Norge har vi en spesiell avgangstradisjon, nemlig russetiden. I denne tiden feirer vi at vi er ferdige med 13 års skolegang. Russetiden er ofte assosiert med fest og fanteri – men det handler også om samhold, om å feire sammen med venner og medelever, skriver prinsessen på flere sosiale medier.

– Jeg håper at alle får en amazing russetid, husk å passe på hverandre, skriver hun.

19-åringen er som kjent nummer to i den norske arverekken etter sin far, kronprins Haakon. I alle år har hun stått på balkongen 17. mai – det spørs om det blir russetog i stedet i år.

Inspirert og frustrert

4. januar 2006 begynte hun i barnehage i Asker, og i august 2010 ble hun skolejente på Jansløkka barneskole i Asker.

Fra 2014 til 2019 gikk hun på Oslo internasjonale skole, og deretter gikk hun et år på Uranienborg skole i Oslo. Høsten 2020 begynte tiden på Elvebakken – hvor hun nå altså er russ.

Som de fleste har hun opplevd både medgang og motgang gjennom skoleårene, ifølge henne selv.

– Nå nærmer vi oss slutten av en periode på 13 år med opp- og nedturer! Det har vært dager da det har vært vanskelig å komme seg opp om morgenen, skremmende å dra på skolen og stressende perioder før prøver, tentamener og eksamener. Men det har også vært dager da vi har funnet nye venner, blitt inspirert av en lærer eller klart noe vi har jobbet for lenge, skriver hun.

– Husk på alle

Prinsessen mener det er viktig at man inkluderer alle, også i russetiden.

– Det er viktig å huske på dem som har opplevd utestengelse, mobbing eller dem som av ulike grunner ikke har klart å fullføre videregående skole. Derfor håper jeg at alle husker på at det ikke er for sent å bli kjent med nye mennesker.

Samtidig skal det være lov å feire og være stolt av alt som er oppnådd gjennom skolegangen.

– Jeg håper dere er like stolte som meg over hvor mye vi har lært og utviklet oss siden første skoledag i første klasse, skriver 19-åringen med underskriften Ingrid.