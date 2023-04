Typiske produkter til vårrengjøring er husvask, kraftvask, terrasserens og soppfjerning. Disse inneholder ofte alkaliske stoffer og kationtensid som kan føre til alvorlige etseskader på hud og øyne dersom man får det på seg, sier seniorrådgiver Helga Ruus Lorentzen.

Årlig mottar Giftinformasjonen rundt 700 henvendelser, om lag halvparten kommer i april-juli.

– Med økningen vi ser nå, ønsker vi å gjøre alle potensielle vårrengjørere oppmerksom på faren, sånn at vi kan unngå alvorlige skader og unødvendig belastning på helsetjenesten, sier hun.

Lorentzen understreker at man må holde innholdet i originalemballasjen, og ikke helle væsken over på andre flasker eller beholdere. Dersom man svelger etsende produkter, må man straks skylle munnen godt, drikke et glass vann og ringe 113.

Får man produktet i øynene eller på huden bør man skylle godt med en gang. Søler man på klærne, må man kle av seg disse og så skylle hudområder som kan ha kommet i kontakt med produktet.