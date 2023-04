To menn dømt etter at reketråler sank ved rådhuset i Oslo

Eieren av reketråleren er dømt i Oslo tingrett til åtte måneders fengsel, mens den andre mannen er dømt til 148 timers samfunnsstraff.

Mannen som ble dømt til samfunnsstraff erkjente i retten at han hadde senket reketråleren ved å åpne bunnventilen i båten 14. april i fjor. Han hevdet at han gjorde det på forespørsel fra, og som en vennetjeneste for, eieren av reketråleren.

Påtalemyndigheten mener at motivet for senkingen var å få utbetalt forsikringspenger på 1,5 millioner kroner.

Eieren nektet på sin side å ha noe å gjøre med senkingen.

Rundt tre uker før båten sank, kontaktet også eieren forsikringsselskapet sitt med spørsmål om forsikringen ville dekke tap i tilfelle sabotasje av båten, noe de bekreftet at den gjorde. Retten mener at dette trekker i retning av at han vurderte å senke sin egen båt.

I tillegg til straffen ble de to mennene dømt til å betale skadeerstatning til forsikringsselskapet på 218.000 kroner.