Agder politidistrikt skriver på Twitter at de fikk melding om ulykken ved Reddal utenfor Grimstad klokken 12.50.

– Meldt at det skal ha skjedd noe under landing. Uklart per nå hva som er årsak og hendelsesforløp, opplyser politiet.

Politiet er nå ferdige på stedet.

– Utsprang skal ha vært fra et fjell i nærheten, opplyser politiet.

Det opprettes undersøkelsessak.