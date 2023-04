Politiet er ferdig med etterforskningen av omfattende voldtektssak i Trondheim

– Etterforskningen har vært omfattende. Det har vært gjennomført cirka 80 avhør, gjennomgang av store mengder videoovervåkingsmateriale og det er foretatt tekniske undersøkelser, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Adresseavisen skriver at mannen i 40-årene i fjor høst var siktet for å ha begått åtte voldtekter med til sammen fem fornærmede kvinner i disse voldtektssakene. Mannen nekter straffskyld for dette.

Mannen i 40-årene ble pågrepet og varetektsfengslet i april i fjor, før han ble løslatt i oktober.

Tidligere denne måneden sa politiadvokat Line Novstad Klungreseth til Adresseavisen at én av voldtektene mannen var siktet for, var henlagt fordi politiet ikke fant det anmeldte forholdet straffbart. I tillegg var et forhold som gikk på hensynsløs atferd henlagt på grunn av foreldelse.

– I tillegg er flere poster som gjelder voldtekter og seksuelle handlinger henlagt på bevisets stilling, sa Klungreseth.

Politiet ønsker ikke å kommentere innstillingen eller resultatet av etterforskningen mens saken er til behandling hos statsadvokaten.