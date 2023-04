Landsmøte i Frp

Fremskrittspartiets landsmøte begynner på Gardermoen. Partileder Sylvi Listhaug taler til partimedlemmene klokka 15.45.

Økonomi i Europa



BNP-tall kommer i Frankrike og Tyskland. I dag begynner også et uformelt møte mellom EUs økonomi- og finansministre. De samles i Stockholm fredag og lørdag.

FN-vurdering av diskriminering

FNs komité for å eliminere rasediskriminering legger fram en vurdering av situasjonen i Russland. Også flere andre land er med i vurderingen, blant annet Argentina og Filippinene.

Hauger i Formel 2-kvalik

Dennis Hauger kjører kvalifisering til VM-runden i Formel 2 i Baku, Aserbajdsjan. Starten går klokka 13.

Ruud spiller i tropevarme

Casper Ruud møter Matteo Arnaldi fra Italia i andre runde i ATP1000-turneringn Madrid Masters i et overopphetet Spania.

Restaurert klenodie avdukes

80 år etter at det ble blåst ut under Filipstad-eksplosjonen under andre verdenskrig, skal Vigelands rosevindu avdukes på Akershus Slott. Rosevinduet regnes som et av Emanuel Vigelands hovedverk. Det har vært på restaurering og rekonstruksjon i Tyskland. Den offisielle avdukingen foretas av Riksantikvaren.