Faren over etter gasslekkasje på hurtigruteskip i Ålesund

Lekkasjen kom fra en plast-konteiner, en såkalt IBC-konteiner, ifølge 110-sentralen i Møre og Romsdal.

– Brannvesenet har vært på stedet et par timer. Det er ingen videre fare for mennesker eller miljø, tvitrer de.

En slamsugebil ble tilkalt for å suge opp væsken og sanere stoffet. Like etter klokken 1 natt til fredag tvitrer politiet at væsken er fjernet.

– Farlig materiale blir håndtert i henhold til regelverket, skriver de videre.

Nødetatene rykket ut til Skansekaia i Ålesund ved 19-tida torsdag etter å ha fått melding om en liten lekkasje av en type gass. Fire medlemmer av mannskapet ble ifølge VG sjekket av ambulansepersonell på stedet.

Passasjerene ble ikke evakuert fra skipet, men det ble satt opp en sikkerhetssone.