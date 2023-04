Manchester United rotet bort tomålsledelse mot Tottenham – 2-2 i storkampen

I en kamp der lagene var best i hver sin omgang fikk United store problemer etter pause. Tottenham kjørte på og berget 2-2 etter scoringer av Pedro Porro og Son Heung-min.

Det var en betydelig opptur etter 1-6-tapet for Newcastle i helgen. Vikarmanager Ryan Mason manet sine gutter til innsats i pausen og ble hørt.

Samtidig er resultatet bra for United, som fortsatt har seks poeng ned til 6.-plasserte Spurs og to kamper til gode på Masons menn.

Dermed skal Erik ten Hags elever rote mye for ikke å sikre topp 4-plass og mesterligaspill til høsten.

Rashford glitret

United gikk aggressivt til verks fra start torsdag og spilte underholdende fotball før pause. Bare seks minutter var spilt da rødtrøyene tok ledelsen i London. Marcus Rashford gjorde nydelig forarbeid og spilte fri Jadon Sancho, som skrudde inn 1-0 i lengste hjørne.

2-0 kom på et tungt tidspunkt for Tottenham. Vertene hadde nettopp hatt en stor sjanse da United kontret like før pause og Rashford havnet i løpsduell med Eric Dier. Den vant den formsterke United-spissen enkelt, og han hamret ballen i mål.

Spurs startet derimot annen omgang med intensitet og vilje og skapte tidlig en trippelsjanse som endte med at Clément Lenglet headet i tverrliggeren.

Fartsfylt

United tok liten risiko etter pause og spilte på sin 2-0-ledelse. Tottenham var på sin side ivrige etter scoring og kjørte hardt på framover i banen. Det lyktes vertene med i det 56' minuttet da Porro plukket opp ballen etter en klarering og blåste den inn i hjørnet bak en utspilt David de Gea.

Like etter smalt det fra United igjen, men denne gang i tverrliggeren. Bruno Fernandes dro seg fri og hamret ballen i det horisontale metallet.

Tottenham fortsatte også å skape farligheter i den actionfylte kampen. Son bommet på en kjempesjanse i det etter godt forarbeid av Harry Kane, mens Dier kort tid headet utenfor på en minst like god mulighet.

Det vedvarende trykket skulle likevel bli umulig for United å stå imot. Kane serverte Son igjen etter 78 minutter, og denne gangen løp sørkoreaneren ballen rett i mål til 2-2.