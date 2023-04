Det viser en innstilling fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget, først omtalt av Europower.

Et mindretall på Stortinget bestående av Høyre, Frp, Rødt, Venstre, MDG og KrF ville be regjeringen utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft som del av energimiksen fram mot 2050.

De samme partiene, med unntak av Venstre og MDG, ville også be regjeringen om å sørge for at Norge tar en aktiv rolle i den internasjonale forskningen og utviklingen av ny kjernekraftteknologi, deriblant knyttet til thorium.

Sammen med SV sikret regjeringspartiene Ap og Sp flertall mot begge forslagene.

Utgangspunktet for saken var to separate forslag fra Høyre og Frp om kjernekraft.

Høyre foreslo at Norge skulle ta en aktiv rolle i utviklingen av ny kjernekraftteknologi og utrede hvilke behov Norge har for kjernekraft fram mot 2050.

Frp foreslo at det skulle settes av forskningsmidler slik at Norge kan ta en aktiv rolle innen kjernekraft. Partiet ville også kartlegge norske thorium-forekomster, opprette en norsk kjernekraftmyndighet og utrede mulighetene for små modulære reaktorer.