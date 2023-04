En lastebil og en personbil, begge registrert i utlandet, var involvert i ulykken.

– Tre personer er omkommet, sier politiets innsatsleder Mona Øverby til NTB.

Politiet ble varslet om ulykken, som skjedde på fylkesvei 24, klokka 14.27 torsdag.

Tre omkomne, én skadd

De tre omkomne og den skadde personen satt i personbilen. Føreren av lastebilen framsto ifølge politiet som fysisk uskadd, men ble ivaretatt av helsepersonell. Den skadde ble brakt til Ullevål sykehus i luftambulanse.

I 19-tiden opplyste operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til Hamar Arbeiderblad at de har en formening om hvem de omkomne er, men at arbeidet med identifisering fortsatt pågikk.

Veien ventes å bli åpnet igjen mellom klokken 22 og 23. Krimteknikere og ulykkesgruppa til Statens vegvesen var torsdag kveld på stedet. Både vitner og føreren av lastebilen avhøres om hendelsesforløpet.

– Tre personer revet bort

Til NTB opplyser Stange-ordfører Bjarne H. Christiansen (Ap) at kommunen har hatt tett kontakt politiet helt siden meldingen om ulykken kom.

– Det første folk spør seg om, er om noen lokale er berørt, forteller han.

Ordføreren opplyser at politiet har gitt dem tillatelse til å si at det så langt ikke er noe som tyder på at noen lokale er berørt.

– Det er tre personer som har blitt revet bort. Det er noen et eller annet sted som får beskjed om at de har mistet sine kjære. Det har også preget lokalmiljøet, forteller ordføreren.

Ikke ulykkesbelastet

Den aktuelle fylkesveien er tungt trafikkert, blant annet av langtransport, men ifølge ordføreren er ikke stedet der ulykken skjedde, spesielt ulykkesbelastet.

– Etterforskningen får vise hva som er årsaken til ulykken, understreker Bjarne H. Christiansen.

Bilder fra stedet viser en bar og nokså tørr veibane og god sikt.