Evakuerte i Tyssedal får tidligst flytte hjem tirsdag

Området er undersøkt av geolog, og konklusjonen er at det fortsatt er rasfare. Det har også gått flere ras på samme sted.

– I tillegg er fanggjerdet som ble ødelagt, vurdert. Det er ingen garanti for at det holder hvis det skulle komme et nytt ras, sier politiets innsatsleder Svein Buer til NRK.

Skredet gikk torsdag i forrige uke. Da traff store steiner en bil og flere garasjer på Tveitahaugen i Tyssedal.

Tirsdag blir det nytt informasjonsmøte – og altså første mulighet til å få flytte hjem. Folk får likevel lov til å dra hjem og hente ting de har bruk for.