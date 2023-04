Serbisk kokain-nettverk dømt i Oslo tingrett

En 57-år gammel mann er dømt til fengsel i 13 år og 6 måneder. I tilleg til fengselsstraffen inndras ni millioner kroner fra mannen, skriver NRK.

Ifølge Oslo tingrett har 57-åringen vært bakmann i nettverket og gitt instrukser til de andre.

Mannen er blant annet funnet skyldig i innførsel av kokainen og utførsel av rundt 3,6 millioner kroner som var utbytte fra salg av narkotika.

Totalt fem menn er dømt til fengsel, men i ulikt antall år. Statsadvokat Alvar Randa har nylig fått dommen.

– Jeg skal i samråd med min medaktor se særlig på straffeutmålingen og om vi skal anke, sier Randa til NRK.

Det var i august 2021 at politiet i Oslo aksjonerte mot en lastebil i Greåker i Østfold og beslagla 9,4 millioner kroner. Like etter ble det funnet ytterligere 1 million kroner i to leiligheter i Oslo. I leilighetene ble det også funnet 1,2 kilo kokain.