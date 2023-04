Sjøfartsdirektoratet øker tilstedeværelsen på Svalbard

Fra mai til og med august vil inspektører fra Sjøfartsdirektoratet være til stede for å føre tilsyn med fartøy som anløper havner på Svalbard.

– Vårt mål er trygge og sikre fartøy, norske som utenlandske, når de besøker våre havner på Svalbard. Det får vi til ved økt tilsyn og gjennom et godt samarbeid med Sysselmesteren, forteller Alf Tore Sørheim, avdelingsleder for operativt tilsyn i sjøfartsdirektoratet.

Sørheim minner om at rederiene har ansvar for at fartøy og mannskap tilfredsstiller gjeldende krav i regelverket. Han ønsker å se at sikkerheten er godt ivaretatt når direktoratet kommer om bord. Han bemerker også at fartøy kan bli tilbakeholdt dersom alvorlige forhold blir funnet.