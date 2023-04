Antatt Wagner-avhopper frikjent for vold

– Det er veldig bra, han ble frikjent for det som var mest alvorlig. Vi oppfattet det som ganske klart, og er glad for at retten har vært enig med oss, sier hans forsvarer, advokat Brynjulf Risnes, til Dagbladet.

Medvedev møtte i Oslo tingrett tirsdag denne uka. Han var tiltalt for å ha deltatt i et slagsmål utenfor en pub i Oslo, og for å ha forsøkt å sparke politifolkene som skulle pågripe han.

Hendelsen fant sted 22. februar i år. Politiet kom til stedet etter slåsskampen og pågrep Medvedev. Politiet mener 26-åringen forsøkte å sparke mot betjentene da de skulle ta han ut av politibilen.

Medvedev nektet for dette og sa i retten at det skjedde uten hensikt fordi han fikk vondt da politifolkene dro i håndjernene han var påsatt.

– Jeg hadde ingen hensikt om å sparke en politimann. Hvis jeg beveget beina, var det på grunn av smerte, sa 26-åringen.

Han var også tiltalt for å ha hatt med en luftpistol med til en bar i Oslo sentrum. Han erkjente straffskyld for dette og for slåssingen.