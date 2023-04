Agnethe Husebye (27) har de siste månedene vist at hun har både mot og kompetanse i TV 2-programmet «Kompani Lauritzen». Før finalen av programmet, er influenseren gjest i podkasten «Chit chat med Helle».

Der forteller hun om sine erfaringer med realityprogrammer og det at hun selv ikke vil ha barn. Husebye mener vi må tåle en mer åpen samtale rundt det å ikke ønske å få barn.

Agnete Husebye har imponert i Kompani Lauritzen på TV 2, og er nå blant de fire siste gjenværende i realityprogrammet. Foto: TV 2

Det skriver Dagbladet.

– Man er vokst opp med at det er sånn det skal være, når du blir voksen skal du få barn. Det er liksom ikke noen annen mulighet. Jeg har aldri hatt lyst på barn, det har aldri appellert til meg, sier influenseren i podkasten.

– Men sånn jeg har det nå, så har jeg ikke det. Jeg føler det er veldig tabu å si det også, fordi alle tenker at man selvfølgelig skal ha barn. Jeg vil bare leve livet mitt, og jeg føler at mitt liv ikke er et sånt liv, sier hun.

Tabubelagt

27-åringen forteller at hun føler at det å ikke ønske seg barn er et tabubelagt tema. Influenseren sier hun tror hun ville vært en god mor om hun hadde ønsket seg barn, men at hun nå bare vil leve sitt eget liv.

– Det er nesten ikke lov å ha de meningene. Man blir fortalt at «det mener du egentlig ikke», og man blir ikke tatt seriøst, utdyper Husebye til Dagbladet.

Blandede reaksjoner

Selv mener reality-deltakeren at det å ikke ville ha ha barn er naturlig, men sier at hun har fått forskjellige reaksjoner fra venner og familie.

– Pappa vil ikke godta det helt, mens mamma syns det er helt «fair». Noen venninner er enige, og andre vil ha barn. Jeg synes det er fint at vi snakker om at livet kan være mer enn å finne seg kjæreste og så få barn, sier hun til Dagbladet.

Finalen av «Kompani Lauritzen» som Husebye er med i, blir sendt på TV2 lørdag.