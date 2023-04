Jente (12) døde – foreldrene politanmelder skolen og rektor

Tidligere år tok ei 12 år gammel jente på Sør-Vestlandet sitt eget liv.

Ifølge foreldrene hennes, som Dagbladet har snakket med, hadde jenta i flere år fortalt skolen om mobbing og utestenging.

– Dattera vår ble mobbet. Hun orket ikke mer, sier mora til avisen.

Nå har foreldrene politianmeldt skolen ved rektor og kommunen for brudd på opplæringsloven.

I opplæringslovens paragraf 9A står det at skolen skal sikre barn et trygt og godt skolemiljø. Dette mener foreldrene til jenta at skolen ikke gjorde.

De håper de med anmeldelsen kan hindre at andre barn lider samme skjebne som deres datter.

Rektor på skolen ønsker ikke å kommentere saken overfor Dagbladet, men oppvekstsjefen i kommunen omtaler saken som «tragisk og ufattelig».

– For oss i kommunen er det helt umulig å fullt ut forstå og sette oss inn i hva familien har opplevd, og hva de står i. Når slike tragiske hendelser som ikke skal skje, likevel skjer, så treffer det et helt lokalsamfunn.

Ellers har oppvekstsjefen ingen kommentar til saken.

Om du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, Røde Kors: 80033 321 eller Kirkens SOS: 22400040.