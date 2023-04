Politiet i Trøndelag tar i bruk elektrosjokkvåpen

– Politiet søker alltid å løse oppdragene med minst mulig bruk av makt. Når vi i enkelte situasjoner likevel må benytte makt, skal den være hensiktsmessig og forholdsmessig. Med elektrosjokkvåpen får politiet et maktmiddel som bidrar til å løse en situasjon på en mindre risikofylt måte, og vi har flere muligheter før vi eventuelt må ta i bruk skytevåpen, sier visepolitimester Elisabeth Rise i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i 2021 å permanent innføre elektrosjokkvåpen i politiet, etter at flere politidistrikt hadde brukt elektrosjokkvåpen i en prøveperiode.

Elektrosjokkvåpenet politiet bruker heter Axon Taser T7.

– Våpenet skyter ut små piler som når de treffer et menneske, gir fra seg elektriske pulser. Pilene kan trenge gjennom klær og gir strømstøt i inntil fem sekunder. Strømmen gir sterk smertepåvirkning, fører til manglende kontroll over muskulaturen og man blir passivisert. Personen vil gjenvinne kontroll over muskulaturen etter strømpåvirkningen er over, skriver politiet.