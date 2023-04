Riksrevisjonen med rapport om stortingsrepresentantene

Riksrevisjonen har sett på stortingsrepresentantenes bruk av pendlerbolig, fratredelsesytelse, etterlønn og reiseutgifter, i tillegg til administrasjonens rolle.

Forhandlinger i lønnsoppgjøret i staten, kommunene (KS) og Oslo kommune

Forhandlingene starter i lønnsoppgjøret i stat- og kommunesektoren og Oslo kommune. Frist for forhandlingene er ved midnatt natt til 1. mai. Frist for eventuell mekling er natt til 25. mai. Dersom partene ikke blir enige kan det bli streik.

Trump taler i New Hampshire

USAs tidligere president Donald Trump holder en tale i delstaten New Hampshire. Delstaten har tradisjonelt vært først ut med å holde nominasjonsvalg i forkant av presidentvalget.

Kina holder militærøvelse i Sør-Kina-havet

Kina har varslet at landets militære styrker skal ha en flåteøvelse i deler av Sør-Kina-havet torsdag. Samtidig har landets forsvarsdepartement sin månedlige pressekonferanse i Beijing.

Returkamp i kvinnenes mesterliga i fotball

Barcelona møter Chelsea til kamp på Camp Nou i Spania for et stort publikum torsdag. Begge har norske landslagsspillere med på laget. Norske Caroline Graham Hansen spiller for Barcelona sammen med Ingrid Syrstad Engen, mens Maren Mjelde og Guro Reiten spiller for Chelsea. Barcelona har en 1–0 ledelse fra første kamp i London.