Mann dømt til sju års forvaring for voldtekt

Begge kvinnene forklarte i retten at mannen var svært aggressiv. Han skal blant annet ha brent den ene kvinnen på armen med et oppvarmet jernrør, og ha truet med å drepe henne og deres felles barn flere ganger, skriver Bergens Tidende.

Mannen, som er i 30-årene, ble tiltalt for forholdene i april i fjor. Har bestridt alle former for vold, voldtekter og alvorlige trusler. Han har blant annet forklart at han aldri brant ekssamboeren med et jernrør.

Likevel innrømmet mannen blant annet at han er sjalu, at han har vært stygg i munnen og at han snakket nedsettende til kvinnene.

Retten festet ikke litt til mannens forklaring, og ga mannen en dom på sju års forvaring.

– Jeg mener dommen er korrekt. Min påstand var forvaring i ni år, og var noe lenger enn den straffen han fikk. Dommen er riktig i forhold til historikken og innholdet i det han er tiltalt for, sier statsadvokat og aktor Ellen Cathrine Greve.

I tillegg til forvaringsdommen er mannen dømt til å betale kvinnene oppreisningserstatning på til sammen 450.000 kroner, samt kontaktforbud.

Mannens forsvarer, advokat Jørgen Riple, sier til BT at dommen vil bli anket.