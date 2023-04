Politiet i Bergen har fått positivt DNA-treff fra et familiemedlem av den avdøde, skriver TV 2.

Levningene ble funnet av en turgåer i svært ulendt terreng like ved et boligområde nord for Bergen sentrum. Knappe to uker senere fant politiet en kortholder med blant annet et førerkort.

Siste kjente livstegn fra mannen fra i 2017.

Politiet opplyser til kanalen at etter ønske fra familien vil navnet ikke vil bli offentliggjort.