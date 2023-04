EU-reform vil komme legemiddelmangel til livs

Det skjer jevnlig på apoteker i hele EU at pasienter ikke kan få tak i det legen har skrevet resept på, fordi medisinen ikke er på lager.

EU-kommisjonen kom onsdag med et forslag til en medisinreform for å ordne opp i problemet.

Uendret i lang tid

Lovgivningen på feltet er ikke endret i EU de siste to tiårene, skriver Ritzau.

– Verden er mer kompleks enn den var for 20 år siden. Det tror jeg alle vil være enige i, sier EU-kommisjonens visepresident Margaritis Schinas onsdag.

Han sier videre at reformpakken har som formål å sikre forsyningen av medisiner og styrke konkurransen i legemiddelindustrien. Konkret foreslås en lang rekke tiltak, blant annet strengere krav til industriens arbeid med å forhindre mangel på legemidler.

Selskapene må tidligere enn i dag melde inn mangelsituasjoner som kan oppstå, og de må melde fra om de planlegger å ta et legemiddel av markedet. I tillegg må de lage planer for hvordan de kan forhindre mangel.

Lang rekke tiltak

EU-kommisjonen vil også utarbeide en liste over spesielt viktige legemidler. Ved hjelp av denne skal det for eksempel kunne innføres krav om å opprette lagre av slike medisiner, om det er stor risiko for knapphet.

Om reformen blir vedtatt, vil det også stilles høyere krav til nasjonale myndigheter og EUs medisinbyrå EMAs overvåking av medisinbeholdningen.

Kommisjonen vil i tillegg ha hurtigere godkjenning av nye legemidler og at selskaper skal få insentiver for å gjøre legemidler tilgjengelige i hele EU.

EU-parlamentet og Det europeiske råd skal nå ta stilling til forslagene, før man går i gang med forhandlinger. Blir forslagene vedtatt, blir de også gjeldende i Norge.