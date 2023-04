Ti norske diplomater ved ambassaden i Moskva erklært uønsket

Det bekrefter Utenriksdepartementet onsdag.

– Vår ambassadør i Moskva har i dag blitt informert av det russiske utenriksdepartementet om at ti av våre diplomater ved ambassaden i Moskva er erklært uønsket i Russland. De må forlate Russland i løpet av kort tid, sier talsperson i UD Ragnhild H. Simenstad i en epost til NTB.

I en uttalelse fra russisk UD heter det at diplomatene er utvist som et «gjengjeldelsestiltak» etter at Norge utviste 15 russiske diplomater tidligere denne måneden.

– Norges ambassadør til Russland Robert Kvile fikk tildelt et brev der ti representanter ved den norske ambassaden i Moskva ble erklært «persona non grata», heter det i uttalelsen, som nyhetsbyrået AFP gjengir.

– Hevnaksjon

Norske myndigheter sier de oppfatter den russiske beslutningen som en ren hevnaksjon.

– Vi anser den russiske beslutningen som en hevnaksjon. Alle våre diplomater i Russland driver vanlig diplomatisk arbeid. Dette vet russiske myndigheter godt, skriver Simenstad i Utenriksdepartementet.

– Norges beslutning om å erklære 15 personer ved den russiske ambassaden som uønskede i Norge, er begrunnet med at disse har drevet etterretningsvirksomhet under dekke av å være diplomater. Det er i strid med Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem, skriver Simenstad.

Russisk video latterliggjøres

Ambassadøren blir

Hun bekrefter overfor NTB at Norges ambassadør Robert Kvile er blant de få norske diplomatene som får være igjen i landet.

Til NRK sier han at han ble kalt inn til et møte i det russiske utenriksdepartementet onsdag morgen. Det var i dette møtet de fikk beskjed om at ti norske diplomater var erklært uønsket.

– Det hadde vært en stor overraskelse om de svarte på noen annen måte, sier Kvile til NRK om russiske myndigheter. Han legger til at møtet gikk for seg med en hyggelig tone.

Ifølge rikskringkasteren var det 19 norske diplomater i Russland før ti av dem nå ble erklært uønsket. Noen av dem jobber ved ambassaden i Moskva, mens noen av dem holder til i St. Petersburg.

Masseutvisninger

Tyskland og en rekke europeiske land utviste til sammen nærmere 200 russiske diplomater tidligere i april.

Uka etter utviste altså Norge 15 ansatte ved den russiske ambassaden i Oslo. Russland kalte dette et «provoserende og uvennlig skritt».

– Vi ser på denne avgjørelsen som en bevisst oppisking av fiendtlighet mot Russland. Det fremsettes ingen spesifikke beskyldninger mot russiske diplomater, uttalte de.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener på sin side å være sikre på at de 15 Norge utviste var etterretningsoffiserer under diplomatisk dekke.