Kvinne (19) dømt til ti måneders fengsel etter bilulykke på Osterøy i 2021

Gulating lagmannsrett dømmer henne til ti måneders fengsel, skriver Bergensavisen.

I Hordaland tingrett ble kvinnen dømt til 30 dagers fengsel. Retten mente hun ikke kunne holdes ansvarlig for dødsfallet. Hun ble derfor frikjent for å ha uaktsomt forvoldt venninnen sin død, men dømt for brudd på vegtrafikkloven.

Påtalemyndigheten anket dommen og vant fram i lagmannsretten.

Ulykken skjedde i august 2021. De to venninnene skulle kjøre til butikken, men krasjet i en fjellknaus. Ifølge tiltalen hadde bilen en hastighet på minst 104 km/t i 60-sonen like før ulykken inntraff.